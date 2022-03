Aumento benzina: “ingiustificata truffa a spese delle imprese e dei cittadini “. I dettagli

“Stiamo assistendo ad un aumento del prezzo dei carburanti ingiustificato, non esiste motivazione tecnica di questi rialzi.

La crescita non è correlata alla realtà dei fatti è una spirale speculativa, su cui guadagnano in pochi, una colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini”.

È quanto dichiara il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani a Sky Tg 24, che aggiunge:

“È necessario stabilire prezzo massimo oltre il quale gli operatori europei non possono andare, è fondamentale.

Chiunque esporta gas non può fare i conti senza l’Europa: serve un tetto massimo per il prezzo del gas, un costo appetibile da non affossare il mercato; si può discutere intorno ad una cifra di 80 euro megawatt/ora che è già il doppio di quanto pagavamo un anno fa.

E se fisso il prezzo del gas, fisso anche il prezzo per l’ energia elettrica“.

