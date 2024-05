Bruttissimo incidente: purtroppo un uomo del materano non ce l’ha fatta

Sciagura stradale sul passo del Muraglione, nel territorio di San Godenzo (Firenze).

Come si apprende da forlitoday “un motociclista di 53 anni, Michele Marchetta, originario di Tricarico, in provincia di Matera, residente da anni a Castrocaro, ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi domenica mattina, poco dopo le 10.30.

Secondo quanto ricostruito, la vittima viaggiava in sella ad una moto, quando, per cause in fase d’accertamento ai Carabinieri, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un paletto di quelli che vengono impiegati per misurare il livello della neve sul lato della strada.

Alcuni motociclisti in transito hanno dato l’allarme.

Tuttavia i sanitari, intervenuti anche con l’elisoccorso, non hanno potuto fare niente per salvare la vita al centauro”.