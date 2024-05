Pisticci: si è dimesso l’assessore Ruvo. Ecco le sue parole

Il Comune di Pisticci informa:

“La dott.ssa Alessandra Ruvo, assessore alle Attività Produttive, Digitalizzazione e innovazione tecnologica, Istruzione, Inclusione, ha formalizzato le dimissioni dall’incarico per sopravvenuti impegni lavorativi non conciliabili con quelli dell’assessorato che ha guidato negli ultimi due anni e mezzo.

La Giunta rivolge alla dott.ssa Ruvo un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con dedizione, attenzione e competenza, sempre al servizio della comunità, oltre che un sincero e caloroso augurio per questa nuova fase professionale.

Il sindaco, Domenico Albano, ha assunto l’interim per Attività Produttive, Digitalizzazione e innovazione tecnologica, Istruzione, Inclusione“.

Ecco la lettera in cui spiega la decisione presa:

“Cari amici e concittadini,

nella giornata di oggi ho rassegnato le mie dimissioni da Assessore al Comune di Pisticci.

Le ragioni di questa scelta sono riconducibili all’importante novità intervenuta recentemente nella mia vita: avendo vinto un concorso pubblico, ho appena iniziato un nuovo lavoro che mi vede impegnata fuori Pisticci.

Dopo avere provato a conciliare le due cose, sono giunta alla conclusione di non poter portare avanti i due impegni con la dedizione e il senso di responsabilità che entrambi meritano.

In particolare, ritengo che un incarico pubblico, specialmente in un comune complicato come Pisticci, richieda un impegno pressoché totalizzante che in questo momento non sarei in grado di garantire.

Ed è per questa ragione che preferisco fare un passo indietro.

Sono stati due anni e mezzo impegnativi, ma anche pieni di soddisfazioni ed esperienze che mi hanno arricchita professionalmente e umanamente.

Di questo voglio innanzitutto ringraziare i cittadini e le cittadine che hanno voluto darmi fiducia onorandomi del loro voto alle scorse elezioni amministrative, ma, in generale, tutti i cittadini e le cittadine che a quel voto hanno partecipato (quale sia stata la scelta da loro effettuata nelle urne).

Un grazie va poi al Sindaco Domenico Albano, che mi ha nominata Assessore, e ai colleghi di Giunta, con cui ho condiviso il percorso: il lavorare per così lungo tempo a così stretto contatto, ha fatto sorgere e/o cementare rapporti umani che, spero, continueranno anche dopo la fine del mio incarico.

Un ringraziamento va quindi ai Consiglieri del Gruppo Insieme, agli altri Consiglieri di maggioranza e, in genere, a tutti i componenti del Consiglio Comunale, con cui ho provato a collaborare sempre con massima disponibilità e lealtà.

Un pensiero va anche a tutti i componenti e ai simpatizzanti della Lista Insieme: è anche grazie a loro se ho potuto fare questa importante esperienza.

Un ultimo ringraziamento, ma non meno importante, lo voglio rivolgere a tutto il personale del Comune di Pisticci: senza il loro prezioso lavoro nessuna amministrazione potrebbe andare lontano.

Ci tengo a specificare che questo mio passo indietro non ha il senso di un ritirarsi totalmente a vita privata.

Sebbene apprezzerò sicuramente il maggior tempo che potrò dedicare al mio privato e, in particolare, alla mia famiglia, rimarrò parte integrante del progetto di governo della comunità di cui è espressione l’Amministrazione Albano, sebbene in una posizione più defilata.

Non è infatti indispensabile ricoprire un ruolo istituzionale per partecipare alla vita della comunità e continuare a fare politica.

Sono infatti convinta che il futuro di una comunità dipenda non solo dagli amministratori ma, in buona misura, anche dagli amministrati ed è per tale ragione che non farò mancare il mio contributo di cittadina per rendere Pisticci un posto migliore, per noi ed i nostri figli.

Alessandra Ruvo”.