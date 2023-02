Matera: primo incontro della Polizia di Stato con una classe davvero affiatata e piena di idee! Ecco il progetto

Al via gli incontri nelle scuole per la 6^ edizione del progetto PretenDiamo Legalità.

Protagonisti del primo incontro, tenuto dalla Polizia di Stato di Matera, gli alunni della 4^ C del Liceo Classico “Emanuele Duni”: una classe davvero affiatata e piena di idee per produrre un elaborato interessante, in vista del concorso a cui partecipano le scuole coinvolte nel progetto.

Le tematiche affrontate oggi sono legate a vivere con gli altri, educazione, rispetto ed empatia.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)