Spettacolo di solidarietà: arriva a Matera Uccio De Santis! Ecco i dettagli

Ritornano le serate di spettacolo e solidarietà promosse dalla Fondazione Francesca Divella.

Domenica 12 marzo, alle ore 20.30, sul palcoscenico del cineteatro comunale “Gerardo Guerrieri”, a Matera, salirà Uccio De Santis.

Il popolarissimo comico e attore pugliese, reduce dal successo televisivo del “Mudù 10” e da un tour con oltre 100 date in tutta Italia, torna nella città dei Sassi con lo spettacolo “Stasera con Uccio – vi racconto il mio Mudù”, un one-man-show che è un mix esplosivo di monologhi, gag irresistibili e racconti di vita vissuta.

L’evento cade in concomitanza con il settimo anniversario dell’inizio dell’attività della Fondazione, che sostiene famiglie in difficoltà – e in particolare minori – che si trovano ad affrontare patologie oncologiche nonché attività di supporto logistico e di servizi per gli stessi pazienti.

Un’azione silenziosa ma costantemente presente sul territorio, che nel tempo ha sostenuto numerose situazioni difficili, alleviando sofferenze e preoccupazioni, grazie al sostegno generoso e immancabile della comunità, sempre pronta a sostenerla con la partecipazione agli eventi come questo, il cui ricavato è tutto devoluto alla Fondazione, o con il contributo del 5 per mille.

La serata, che sarà aperta dalla musica del duo acustico “Diari aperti”, è anche un’occasione per informare i presenti sulle attività svolte e sui programmi futuri.

I biglietti sono già in vendita al botteghino del “Guerrieri” (ogni giorno dalle ore 18 alle ore 21) e, online, sulla piattaforma WebTic.a

