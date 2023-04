Matera: per questi 137 studenti una meravigliosa esperienza nell’antica Grecia! Ecco le foto

“Per narrare le meraviglie dei 137 studenti che dal 28 marzo al 4 aprile hanno vissuto l’esperienza dell’European festival of Philosophy sulle orme dell’antica Grecia è opportuno partire da questa grande verità: ‘uomo conosci te stesso’!”.

Così esordiscono i docenti del Liceo Tommaso Stigliani di Matera che raccontano:

Era scritta a caratteri cubitali sul frontone del tempio di Apollo a Delfi e Aristotele attribuisce proprio alla sacerdotessa del santuario Pizia, la paternità di questa sapienziale affermazione tutt’altro che scontata né tantomeno superata.

Delfi, considerata l’ombelico del mondo, perché lì si sarebbero riunite le due aquile fatte volare da Zeus dai due punti estremi della Terra è stata anche per questo viaggio il centro di ogni scoperta, considerazione, curiosità.

Un percorso da 100 e lode, per usare un linguaggio vicino a molti dei nostri studenti che affronteranno tra non molto gli esami di maturità.

Un viaggio desiderato, quasi sofferto fino all’ultimo momento per timore che un qualsiasi ostacolo ne impedisse la realizzazione, un viaggio significativo perché è arrivato dopo anni di chiusura dovuti alla pandemia.

Un viaggio in cui è stato possibile, proprio sulle orme dei padri della filosofia, ritornare a toccare, percepire, ascoltare, intuire, accorgersi dei profumi sia quelli totalmente nuovi del prelibato cibo greco, sia quelli degli spazi verdi dalla vegetazione variegata degli anfiteatri visitati.

E così dalla grande Atene, centro culturale della Grecia e simbolo della civiltà classica, con il Partenone monumento più importante del Paese e suo simbolo a livello mondiale posto nel punto più alto dell’Acropoli, a Corinto ed Argo dove è stato possibile assistere a stralci della tragedia di Sofocle, Edipo Re, oltre che a liriche ad Apollo. E poi Olimpia!

Qui è stato meraviglioso vedere i nostri ragazzi ascoltare attenti la voce di un atleta paraolimpico, percepire e condividere le fatiche, l’audacia, il coraggio di non arrendersi mai, per poi lanciarsi in una simulazione olimpionica insieme ai docenti gareggiando nella corsa su quello stesso terreno che ha visto susseguirsi decenni di manifestazioni olimpioniche.

I laboratori sono stati luogo in cui esprimere la propria creatività e fare conoscenza con altri studenti (erano presenti con noi i licei di Bergamo, Brescia, Frosinone e Sorrento); storytelling, scenografia, canto, teatro, gioielli.

In ognuno di questi, sapientemente guidati dagli animatori gli studenti si sono divertiti e, allo stesso tempo hanno messo in campo e riconosciuto le proprie potenzialità.

Conoscere se stessi!

Sì, crediamo si possa dire che questa settimana insieme sia stata preziosa per fare esperienza di tante novità, per imparare a non avere timore ma ad affrontare, per apprezzare le diversità senza rifiutarle a priori, per misurare se stessi di fronte agli imprevisti e alle difficoltà, conoscere ed apprezzare la grandezza della intramontabile cultura greca alla quale sarebbe scelta sapiente continuare ad attingere per essere pienamente se stessi.

Grazie allora a tutti e a ciascuno.

Grazie alla nostra Dirigente che ha permesso questo viaggio, grazie ai nostri ragazzi corona splendida di questa iniziativa, grazie a noi squadra vincente di docenti accompagnatori.

Ai nostri ragazzi, soprattutto a quanti tra non molto affronteranno gli esami auguriamo la stessa determinazione e la capacità di lottare di Antigone, giovane donna, citata da Sofocle che ci ha fatto compagnia tra il serio ed il faceto nei meravigliosi giorni greci!

