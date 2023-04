Basilicata: alla Polizia encomi speciali per il valore dimostrato sul campo! Ecco i nomi dei premiati

“Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha deliberato l’attribuzione di numerosissimi riconoscimenti al personale della Polizia di Stato operante nella provincia di Potenza, distintosi in operazioni di particolare rilevanza.

Altre numerose proposte relative ad altrettante operazioni sono attualmente al vaglio dei competenti Uffici del Dipartimento della P.S. per le relative determinazioni.

In sede locale sono stati attribuiti dal Questore n. 59 “PREMI IN DENARO” e n. 83 “COMPIACIMENTI ”.

Ecco i riconoscimenti attribuiti:

1) “ENCOMIO SOLENNE concesso all’Ass.Capo Carmine MESSINA

con la seguente motivazione:

“Evidenziando spiccate qualità professionali, spirito di iniziativa e non comune determinazione operativa, espletava un intervento di soccorso pubblico che consentiva di salvare la vita di un bambino di pochi anni colto da un malore. Napoli 10 marzo 2019”

2)“ENCOMIO concesso Al Vice Commissario Savino Antonio SANTARELLA, al V.Sovr. Antonio PICCIRILLO ed agli Ass.Capo Coord. Massimo Daniele COLANGELO e Nicola COVIELLO.

Per la medesima operazione è stata concessa una LODE

al Vice Questore Agg. dott.ssa Luciana LAGUARDIA ed al Commissario Capo in quiescenza Antonio MENNUTI.

con la seguente motivazione:

“Evidenziando qualità professionali espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di cinque persone responsabili di associazione a delinquere per atti intimidatori e con l’arresto di una persona responsabile di possesso di fucile e munizioni illegalmente detenute. Melfi 17 luglio 2018.

3) “ENCOMIO concesso al Sost. Comm. Marcello PANTONE, al Sovr.Capo Salvatore RUSSO e all’Ass.Capo Coord. Giuseppe LASALA

Per la medesima operazione è stata concessa una LODE

Ai Vice Sovrintendenti Vito SPOTA e Riccardo DI PALMA

con la seguente motivazione:

“Evidenziando spiccate capacità professionali ed operative portavano a termine un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare in carcere ed un avviso di garanzia, nei confronti di quattro soggetti responsabili, a vaio titolo, di riciclaggio ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. Potenza 27 settembre 2018”.

4) “ENCOMIO concesso All’Isp. PALERMO Giuseppe, ai Vice Sovrintendenti Saverio Marco GUERCIO, Donato MANCINO e Rocco VARUZZA

con la seguente motivazione:

“Evidenziando spiccate qualità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che permetteva di individuare alcuni malavitosi, operanti nella provincia di Potenza e Napoli, dediti alla consumazione di delitti contro il patrimonio e la fede pubblica Potenza 24 maggio 20218”.

5) “ENCOMIO concesso all’Ass. Capo Coord. Francesco Saverio PALMENTURA

con la seguente motivazione :

“Evidenziando spiccate capacità professionali e determinazione operativa, partecipava alle complesse e delicate operazioni di soccorso pubblico ed alle attività di polizia giudiziaria connesse, espletate a seguito del disastro ferroviario sulla tratta Corato-Andria. Trani 12 luglio 2016”.

6) “ENCOMIO concesso all’Ass.Capo Salvatore MECCA

con la seguente motivazione :

“Evidenziando spiccate qualità professionali, si distingueva in un’attività di soccorso pubblico in favore di un uomo colto da un grave malore. Napoli 26 giugno 2017”.

7) “ENCOMIO concesso All’Agente Scelto Mauro PASCALE

con la seguente motivazione:

“Evidenziando capacità professionali, espletava un intervento di polizia giudiziaria che consentiva di individuare ed assicurare alla giustizia, a seguito di un impegnativo inseguimento, due persone responsabili di tentato furto aggravato ai danni di un ufficio postale, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni dello Stato. Roma 21 marzo 2016”

8) “LODE concessa al Vice Questore Dott. Marco MASTRANGELO

con la seguente motivazione:

“Evidenziando capacità professionali ed impegno, dirigeva un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di una donna e con il deferimento in stato di libertà di altre tre persone responsabili, in concorso tra loro, di aver prodotto documentazioni false, atte al rilascio di permessi di soggiorno. Sommariva del Bosco (CN) 1 luglio 2017”.

9) “LODE concessa Al Vice Questore dott. Michele GELTRIDE ed al V.Sovr. Donato VACCARO

con la seguente motivazione:

“Evidenziando capacità professionali ed intuito investigativo, dirigeva una complessa attività di polizia giudiziaria volta al contrasto ed alla prevenzione del terrorismo internazionale di matrice islamica ascrivibile al DAESH, con particolare riferimento a condotte di apologia nel web e di istigazione diretta al compimento di attentati sul territorio nazionale. Foggia 5 luglio 2017”.

10) “LODE concessa Al Sost.Comm. Pasquale DI TOLLA, al V.Isp. Rocco MIGLIONICO, al Sovr. Giovanni PASCALE e all’Ass.Capo Coord. Gianfranco MARTINELLI

con la seguente motivazione:

“Evidenziando capacità professionali portavano a termine un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con l’arresto, in flagranza, di due coniugi italiani, resisi responsabili del reato di estorsione aggravata e continuata ai danni di un professionista potentino. Potenza 12 febbraio 2018”.

11) “LODE concessa Al Sovr. Capo Carlo BOCHICCHIO ed all’Ass. Capo Daniele GIULIANO

con la seguente motivazione :

“Evidenziando capacità professionali, si distinguevano in un’attività di soccorso pubblico che si concludeva con il salvataggio di due persone rimaste bloccate all’interno delle proprie autovetture durante un violento nubifragio.

Potenza 3 agosto 2018”.

12) “LODE concessa Agli Isp. Vincenzo FIORE, Antonio CIRELLI, Gennaro TUFANISCO, AL Sovr. Capo Antonio PERRINI ed agli Assistenti Capo Coordinatori Antonio LOMANTO e Giovanni SALVATORE

con la seguente motivazione:

“Evidenziando capacità professionali espletavano un’operazione di polizia giudiziaria che consentiva di dare esecuzione ad un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico di un cittadino gambiano per l’omicidio di un suo connazionale. Potenza 13 agosto 2018”.

13) “LODE concessa all’Ass. Capo Gerardo DOTE

con la seguente motivazione:

“Evidenziando capacità professionali, espletava un’operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di cinque individui, dediti a furti in danno di autotrasportatori in ambito autostradale. Pescara 19 gennaio 2018”.

14) “LODE concessa All’Ass.Capo Coord. Ivo Angelo BENTINVENGA ed agli Assistenti Luigi FALVINO e Giovanni Mastrosimone

con la seguente motivazione:

“Evidenziando capacità professionali, portava a termine un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di assicurare il rientro, presso un centro di accoglienza e rimpatrio, di sei cittadini extracomunitari che avevano tentato di darsi alla fuga. Palazzo S.Gervasio 2 giugno 2018”.a

