Matera: per lavori su questa strada, divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli! L’ordinanza

In merito al Rifacimento strade e marciapiedi Via Santo Stefano e zone limitrofe è stata adottata in data odierna 19 gennaio 2023 la seguente ordinanza dirigenziale.

CITTA’ DI MATERA ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 23/2023 Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA LOCALE.

Oggetto: Disciplina temporanea della sosta e circolazione veicolare in Via Santo Stefano per interventi di riqualificazione urbana dal 23 gennaio 2023 al 31 marzo 2023.

Il Dirigente ORDINA

per i motivi indicati in premessa e secondo segnaletica mobile di cantiere dal giorno 23 gennaio 2023 al giorno 31 marzo 2023 dalle ore 07:00 alle ore 18:00 e comunque sino a cessate esigenze:

a) l’installazione di cantiere stradale in Via Santo Stefano e zone limitrofe, di volta in volta individuate, conformemente alle fasi di cantierizzazione fornite dalla ditta esecutrice dei lavori con adozione degli schemi di cui al D.M. 10.07.2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il Segnalamento temporaneo”;

b) l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, in Via Santo Stefano e zone limitrofe, da attuarsi in base allo stato di avanzamento dei lavori di volta in volta individuate e preventivamente comunicate, ivi compresa l’ area di sosta di Via Santo Stefano fronte civici dal n. 9/b al n. 7.

Nelle prossime settimane inizieranno anche i “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO STRADE E MARCIAPIEDI DEL RIONE AGNA” già precedentemente affidati in via definitiva in data 20/07/2022 alla ditta VENTRA ANTONIO Srl di Melfi, così come quelli di “RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO STRADE E MARCIAPIEDI DI VIA SERRAO, VIA P. VENA E VIA DELLE TAMERICI” affidati in via definitiva in data 08/07/2022 alla ditta COSTRUZIONI INDUSTRIALI Srl di Matera.a

