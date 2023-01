Matera: ancora maltempo in arrivo! Ecco le ultime previsioni

Fredde correnti dal nord Europa si stanno lentamente tuffando nel Mediterraneo, dove nel corso della settimana daranno vita a una fredda circolazione depressionaria.

Previsto un peggioramento dal pomeriggio di domani con acquazzoni o temporali.

Che tempo ci attende, quindi, su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Venerdì 20 Gennaio, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in graduale aumento dal tardo pomeriggio con piogge serali.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 9°C, la minima di 3°C.

Sabato 21 Gennaio, invece, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 5°C, la minima di 3°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

