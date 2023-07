Matera, oggi finalmente la nostra Festa della Bruna! Ma c’è chi non ha apprezzato la processione dei pastori. Voi cosa ne pensate?

E’ finalmente arrivata la tanto attesa Festa Della Bruna.

Ieri la processione dei pastori ha preso il via dalla Basilica Cattedrale, dirigendosi alla Chiesa di San Francesco di Assisi.

In piazza Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, vescovo della Diocesi di Matera – Irsina e vescovo di Tricarico, ha celebrato la Santa Messa seguita dai tanti Fedeli che con devozione hanno partecipato all’omelia.

Presente anche il Coro Diocesano di Pastorale Giovanile.

Poi, come di consuetudine, la processione dei pastori ha ripreso il suo cammino, accompagnata dalla musica della banda “Don Bosco” di Montescaglioso, percorrendo le strade del centro e dei quartieri più noti.

Ad oggi, è papabile il malcontento della maggior parte dei materani.

In molti lamentano che, nei pressi del Liceo Scientifico nel Rione Serra Venerdì (Parrocchia di Maria SS Addolorata), nel Rione Spine Bianche e nei pressi dello Stadio Comunale, non è stato corretto far esplodere i fuochi pirotecnici in aree transennate o addirittura di anticiparli rispetto all’arrivo del corteo.

Tra Fede e polemiche, la processione è arrivata al Santuario di San Francesco da Paola.

Qui si è tenuta la Santa Messa.

Voi cosa ne pensate?

