Basilicata, tragico incidente: una persona ha perso la vita

A causa di un incidente, la strada statale 658 “Potenza-Melfi” è provvisoriamente chiusa in corrispondenza del km 1,880 a Vaglio Basilicata in provincia di Potenza.

Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture.

Nell’impatto una persona ha perso la vita e due sono rimaste ferite.

Il traffico viene deviato al momento tra il Km 0,000-Innesto Statale 407 e il Km 6,800-Svincolo Potenza Nord.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire il pieno ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

