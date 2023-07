Scontro frontale in Basilicata: un uomo ha perso la vita! Ecco le ultime notizie

Come anticipato, in data odierna i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza, sono intervenuti per un incidente stradale sulla strada statale 658 al Km 1+900.

Sono state coinvolte in uno scontro frontale due vetture, una Mercedes ed un Opel.

Nello scontro risulta esserci un deceduto e tre feriti, tutti trasportati in ospedale.

Per estricare le persone coinvolte è intervenuta una squadre di Vigili del Fuoco composta da 5 unità.

Sul posto sono intervenuti operatori 118 con tre ambulanze e Polizia di Stato.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa tragica perdita.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)