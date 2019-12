Matera, nuovo bando per contributi all’acquisto di e-bike: ecco quando presentare domanda

E’ stato pubblicato sul portale internet del Comune di Matera il nuovo bando per il contributo a fondo perduto per l’acquisto di biciclette con pedalata assistita.

Le domande possono essere presentate a partire da oggi 20 dicembre 2019 e fino al 21 febbraio 2020.

La consegna può avvenire a mano presso l’Ufficio relazioni col pubblico, al piano terra della sede del Comune di Matera tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 16 alle ore 18; inviando una Pec all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Comune di Matera, Settore gestione del territorio, Viale Aldo Moro snc, 75100 Matera.

La somma disponibile per l’attuazione dell’iniziativa è di 150mila euro ed è finanziata con i fondi della Legge 205/2017.

Il contributo è destinato all’acquisto di una bicicletta a pedalata assistita (e-bike), nuova di fabbrica. Potranno beneficiare dei contributi tutte le persone fisiche residenti nel Comune di Matera da almeno 12 mesi al momento della pubblicazione del bando, purché maggiorenni e titolari di un codice IBAN.

Saranno ammesse solo due domande per ogni nucleo familiare.

Il bonus sarà riconosciuto sul prezzo finale omnicomprensivo (compreso do Iva, eventuali spese di spedizione ecc.) fino ad un massimo del 30% della somma. il Contributo concesso non potrà essere inferiore in ogni caso a 300 e superiore a 500 euro.

I contributi saranno erogati agli aventi titolo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili mediante sorteggio tra tutte le istanze regolarmente presentate.

E’ possibile visualizzare il bando e scaricare i moduli di domanda all’indirizzo internet: http://www.comune.matera.it/avvisi/item/4252-bando-e-bike .