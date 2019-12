Basilicata, congresso regionale del PSI: i dettagli

“Nel centro di Avigliano, sala Andrea Claps, sabato 21 alle ore 15,30, si celebrerà il congresso regionale per il rinnovo degli organi politici del Partito Socialista Italiano di Basilicata”.

E’ quanto fa sapere una nota del PSI che aggiunge:

“Dopo la elezione del Segretario Provinciale di Matera Gianluca Palazzo, prosegue lo sforzo organizzativo del Partito Politico più antico nel panorama politico nazionale che dal Consiglio Nazionale tenutosi nel mese di novembre a Roma, è ritornato al garofano, simbolo del socialismo utilizzato in molti paesi europei e in Italia adottato dal Segretario Nazionale Bettino Craxi.

Oltre ai congressi provinciali e regionale è partita la riorganizzazione anche a livello cittadino, in tutti i comuni dove ci sono iscritti.

A Lavello, per esempio, i socialisti hanno rinnovato gli organi politici eleggendo Raffaele Mazzarelli, già membro della direzione regionale uscente, oggi segretario politico cittadino e unico riferimento per le altre forze politiche e per i rappresentanti istituzionali locali.

Raffaele Mazzarelli è stato eletto dal congresso cittadino tenuto nel mese di agosto, con voto unanime, alla presenza degli organi regionali del PSI lucano e rappresenta l’esempio che concretizza lo slogan del congresso regionale, cioè la volontà di una ripartenza organizzativa necessaria per dare corpo e gambe alla proposta politica che deve basarsi su una classe dirigente affidabile, motivata e genuina”.