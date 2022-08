Matera: nuovo Avviso Pubblico per eventi Mercatini ed eventi enogastronomici. I dettagli

L’amministrazione comunale pubblica un nuovo Avviso Pubblico per la realizzazione di “Mercatini ed eventi enogastronomici”.

Con questo nuovo e inedito avviso pubblico, l’Amministrazione intende incoraggiare e sostenere, progetti e attività attrattive legate al turismo enogastronomico, alla promozione dell’artigianato e del territorio, favorendo la destagionalizzazione.

In considerazione della forte crescita negli ultimi anni del turismo del gusto, con l’enoturismo che in Italia vanta da solo 15 milioni di presenze e genera 2,65 miliardi di euro di fatturato, l’avviso è strutturato per considerare non solo le “semplici degustazioni”, ma anche le food experience, per vivere l’esperienza di vivere l’intero ciclo produttivo di alcune eccellenze dell’agroalimentare locale (come il Pane di Matera, il grano duro, il vino o l’olio).

Con questo bando si vogliono implementare strategie comunicative e di incoming turistico che consentano anche agli operatori del settore artigianale/artistico e agroalimentare di promuovere offerte stagionali coerenti con le iniziative previste in città attraverso una costante e significativa programmazione di eventi e iniziative tali da rappresentare un attrattore costante per il turismo e produrre continuità delle presenze nel corso di tutto l’anno solare, favorendo la più ampia programmazione di eventi e la destagionalizzazione dei flussi.

La realizzazione di un ampio e variegato panorama di proposte, rappresenta, peraltro, un contributo alla ripresa delle attività nei settori dell’accoglienza e del turismo, come delle attività produttive legate all’agroalimentare, all’arte e all’artigianato.

L’amministrazione sosterrà questi eventi offrendo servizi quali spazi, occupazione di suolo, polizia locale, transenne, supporto logistico e viabile, allaccio alla corrente pubblica, visibilità e patrocinio.

Un risultato importante che si unisce a quello dell'avviso degli eventi culturali, una sinergica collaborazione anche in questo caso tra parte politica, assessore al Turismo (in capo al Sindaco), assessora alla Cultura Tiziana D'Oppido e l'ufficio Turismo e attività culturali del Comune di Matera.

