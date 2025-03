Matera, nuova organizzazione della macrostruttura comunale: le novità

Il Comune di Matera informa:

“È stata pubblicata ieri, con delibera nr. 98 dell’11 marzo 2025, la nuova organizzazione della macrostruttura comunale, divenuta operativa in seguito all’avvenuto conferimento degli incarichi dirigenziali.

La riorganizzazione si è resa necessaria per armonizzare uffici e servizi propri dell’attività istituzionale anche al fine di assicurare alla collettività servizi più efficaci.

Esigenza particolarmente avvertita è stata quella di razionalizzare l’organizzazione dell’Ufficio Legale, a seguito del pensionamento del precedente dirigente, rafforzare il Settore Cultura e Turismo, in vista degli appuntamenti del prossimo anno, anche attraverso l’accorpamento del Servizio Patrimonio, ivi compresa la complessa attività dei beni demaniali dei Sassi.

Il percorso amministrativo di cui, come prescritto, sono state preventivamente informate le OO.SS. CGIL, CISL e UIL, si propone di rendere operativo un nuovo modello organizzativo più rispondente alle reali ed effettive esigenze della collettività locale.

La nuova macrostruttura si avvia ora verso la piena operatività grazie al contributo, altamente professionale, di dirigenti e di dipendenti che in prima persona dovranno attuare il progetto.

In ultimo e non per ultimo, si apprezza la collaborazione di CGIL, CISL e UIL che non hanno formulato eccezioni di sorta.

Sarà quindi ora a cura di tutti assicurare un ulteriore sforzo per superare difficoltà che si dovessero registrare in questa importante fase di attuazione”.