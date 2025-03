Paura a Potenza dopo che, nella giornata di ieri, alcuni malviventi si sono introdotti in una villetta alla periferia portando a segno una rapina.

In 4 a volto coperto e armati sono entrati, legato ed immobilizzando i proprietari, marito e moglie, per poi portare via denaro e preziosi.

Il figlio della coppia rientrando in casa ha sorpreso i rapinatori ed è stato aggredito.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri.