Matera: “Nelle case l’acqua continua a scorrere anche se non si esclude la possibilità di qualche disagio”. La situazione

A Matera come fa sapere Acquedotto Lucano la posa del nuovo tubo è terminata.

Sono già in corso le attività per immettere nuovamente acqua in rete, con tutte le necessarie attività di controllo e sanificazione che richiederanno ancora molte ore di lavoro.

Nel frattempo, nelle case dei materani l’acqua continua a scorrere (anche se non si esclude la possibilità di qualche disagio come prudentemente e precauzionalmente comunicato).

Uno sforzo che tecnici e maestranze stanno profondendo da ieri pomeriggio, senza mai fermarsi, per garantire ai materani Pasqua e Pasquetta con l’acqua.

Acquedotto Lucano continua a raccomandare un utilizzo attento e parsimonioso dell’acqua, nonché a seguire le notizie ufficiali per evitare inutili allarmismi.