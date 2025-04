Incidente mortale nel pomeriggio a Pisticci, a perdere la vita nello schianto un giovane centauro mentre un altro ragazzo è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza in codice rosso.

Al momento come riporta rainews non si conoscono né la dinamica né le generalità delle persone coinvolte.

L’incidente è avvenuto in via Magenta, in prossimità del campo sportivo.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.