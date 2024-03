Matera, la ASM non firma il contratto: il Centro Geriatrico costretto a sospendere l’attività! I dettagli

La RSA “Centro Geriatrico di Matera” sospende la propria attività e avvia la procedura di mobilità per tutti i rapporti lavorativi in essere.

Lo comunica Carlo Trivelli, Legale Rappresentante della struttura, precisando altresì che “a far data dal 10 aprile 2024 si provvederà anche alla dimissione dei pazienti attualmente in carico”.

“Tale sofferta e non voluta decisione” precisa Trivelli, “deriva dall’incomprensibile ed inspiegabile ritardo ed atteggiamento dilatorio della P.A. nel concludere un procedimento avviatosi da molti anni e che ha visto la nostra società sostenere investimenti per oltre 15milioni di euro e investire in risorse nella prospettiva di garantire un servizio essenziale di eccellenza sopperendo al fabbisogno assistenziale del territorio”.

Come prosegue la nota:

“Dopo il rilascio dell’accreditamento istituzionale, di fatto, la ASM (Azienda Sanitaria Locale di Matera) non ha proceduto, nonostante i reiterati solleciti del Centro, alla sottoscrizione del contratto dalla stessa predisposto ed approvato che avrebbe dovuto decorrere dal 1 gennaio 2024.

La struttura, con Deliberazione di Giunta Regionale 03 dicembre 2021 n. 972, opera in regime residenziale e semiresidenziale garantendo ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale e di stabilizzazione attraverso attività volte a prevenire il danno funzionale da patologie croniche nei confronti di quei soggetti le cui limitazioni fisiche e/o psichiche non consentono di condurre una vita autonoma.

Dispone di 108 posti letto organizzati in nuclei (RSA Residenziale Intensiva, estensiva, Alzheimer, RSA non autosufficienti lungo assistita e Semiresidenziale non autosufficienti)”.