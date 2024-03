Matera: “inaccettabile che questa strada venga utilizzata come una pista di Formula 1”! La denuncia

“È assolutamente inaccettabile che una strada come via Ettore Maiorana venga utilizzata come una pista di Formula 1″.

Queste le parole di un cittadino preoccupato per l’alta velocità con cui si percorre la via.

Poi continua dicendo:

“Rischiare la vita ogni giorno per attraversare una strada è vergognoso!

Il nostro appello va alle istituzioni a cui chiedo gentilmente di ascoltare la nostra preoccupazione riguardo alla pericolosa situazione che si verifica quotidianamente su Via Ettore Maiorana.

Il Sottoscritto e i condomini non possono più ignorare il rischio per la nostra sicurezza causato dall’eccessiva velocità delle macchine che sfrecciano in una zona dove il limite di velocità è di 30 km/h.

Abbiamo scritto diverse PEC al Comune di Matera e al Comando della Polizia Locale, chiedendo urgenti interventi per garantire la nostra vita.

Rivendichiamo il nostro diritto al senso civico e chiediamo azioni immediate per risolvere questa situazione pericolosa.

Chiediamo al Sindaco e al comune di Matera di agire ora, prima che sia troppo tardi.

La sicurezza dei cittadini deve essere la priorità assoluta.

Non possiamo più aspettare ‘nuove circostanze’ per agire.

Il tempo per i provvedimenti è adesso prima che sia troppo tardi!”.