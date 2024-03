Matera: “i dissuasori che dovrebbero innalzare la sicurezza sono un vero pericolo soprattutto per i motociclisti”. La denuncia dei cittadini

Cittadini materani segnalano situazioni di dissesto stradale nella città dei Sassi.

Segnala un residente:

“All’ingresso di La Martella manca proprio un pezzo di dissuasore.

Si rischia di tagliare le gomme.

È stato più e più volte segnalato alle autorità competenti.

Ce n’è anche uno in viale Europa, all’altezza dell’incrocio con via santa Caterina da Siena che sono mesi che è rovinato e perde pezzi“.

Scrive poi in particolare un cittadino:

“A Matera i dissuasori che dovrebbero innalzare la sicurezza sono un vero pericolo soprattutto per i motociclisti.

Ecco come sono ridotti in via Gravina, incrocio via dei Bizantini“.