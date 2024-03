Matera: al via il potenziamento dell’illuminazione su queste strade! Ecco le foto

“Che bella Matera di sera”.

Così scrive il sindaco Domenico Bennardi che spiega:

“In questi giorni abbiamo completato il potenziamento di illuminazione in Via Dante, Via Nazionale e in altre strade.

Continua il lungo lavoro di conversione a LED ed efficientamento della pubblica illuminazione a Matera.

Un progetto ambizioso e storico per Matera: convertire a LED tutta l’attuale illuminazione urbana, richiederà per la fine ancora altri lunghi mesi di lavoro.

Stiamo sostituendo 10.564 punti luce di vecchie e inquinanti lampade a vapori di sodio ad alta pressione che tingevano di giallo le nostre strade e i nostri bellissimi monumenti con luce LED al 100% proveniente da fonti rinnovabili, risparmiando 1388 tonnellate di emissioni di CO2 l’anno, è un percorso lungo, frutto di una transizione energetica a cui finalmente anche Matera sta rispondendo.

Ringrazio i nostri ingegneri dell’ufficio tecnico, l’assessorato lavori pubblici e la ditta City Green Light per il buon lavoro di squadra messo in atto.

Ricordo che si possono segnalare guasti attraverso i contatti e l’APP indicata nell’infografica”.

Ecco le foto.