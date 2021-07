Matera: in queste zone attivato il servizio di raccolta rifiuti per le utenze non domestiche. L’avviso

Il Comune di Matera comunica:

“Grazie al lavoro dell’Assessore Maria Lucia Summa e degli uffici del settore Manutenzione Urbana, è stato implementato il servizio di raccolta rifiuti per le utenze non domestiche (bar e ristoranti) in zona Sassi e Centro Storico:

Solo per utenze non domestiche dal 01 agosto al 30 settembre 2021.

SECONDO TURNO RACCOLTA ORGANICO:

dal lunedì al sabato – dalle ore 15:00 alle ore 18:00;

INTEGRAZIONE RACCOLTA VETRO: anche nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato secondo il vigente orario di esecuzione del servizio;

RACCOLTA ORGANICO, CARTA, PLASTICA – METALLI, VETRO, INDIFFERENZIATO: dal lunedì alla domenica e giorni festivi dalle ore 05:00 alle ore 11:00″.

