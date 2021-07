Garaguso: dopo il lungo periodo di chiusura forzata, tutto pronto per il cartellone estivo! Ecco il programma

Partirà il prossimo due agosto il cartello estivo di eventi culturali e di intrattenimento per “l’estate garagusana” promosso dall’ Amministrazione Comunale.

Per la sua realizzazione l’Ente ha trovato la collaborazione dell’ Associazione culturale Persefone, del Complesso Bandistico di Garaguso e tanti volontari che credono e sostengono le attività della propria comunità.

Il tema portante dell’intero cartello estivo nasce dalla parola “teatro” che dal greco théatron, è quel luogo di pubblico spettacolo, dal verbo theàomai, ‘osservo’, ‘guardo’, la stessa radice di theoreo, da cui ‘teoria’ è un insieme di differenti discipline, che si uniscono e concretizzano l’esecuzione di un evento spettacolare dal vivo.

Un richiamo forte a quelle origini Greche della comunità di Garaguso che attraverso queste serate vuole ripartire nella direzione di una comunità unita da un momento di condivisione dopo il lungo periodo di chiusura forzata per emergenza sanitaria.

Il Sindaco ha spiegato:

“Una decisione unanime di fare uno sforzo, soprattutto in termini economici per l’Ente, ed unire le energie affinché si possa ripartire da questi momenti in piazza per un rinnovato ritorno alla normalità.

Abbiamo deciso di iniziare con la proiezione di un lungometraggio che narra del famoso incidente della Banda di Grassano del 1929 al ritorno della Festa patronale di Oliveto Lucano, dove un camion uscì fuoristrada e morirono alcuni componenti della banda.

Tra i protagonisti del cortometraggio il complesso Bandistico di Garaguso.

Una banda locale composta da giovanissimi che da oltre 25 anni rappresenta motivazione storica Culturale di rinascita, solidarietà e coesione territoriale”.

Questo il programma:

2 agosto, ore 21:30 proiezione lungometraggio “viaggio ai confini” dedicato alle vicende di Carlo Levi regia Gianni Maragno e Maurizio Ruscigno musiche originali Nino Bolettieri;

3 agosto, ore 21.00 Pino Country Show artista di strada sputa fuoco, giocoliere, clown; 5 agosto giochi in strada, 6 agosto serata karaoke;

8 agosto, proiezione film d’animazione;

9 agosto, ore 21.00 passeggeri del tempo animazione musica e animazione, magia comica con il mago Stator, spettacolo di bolle di sapone giagnti;

12 agosto , ore 21.00, passeggeri del tempo burattinando teatro di burattini e laboratorio teatrale;

, ore 21.00, passeggeri del tempo burattinando teatro di burattini e laboratorio teatrale; 18 agosto, caccia al tesoro;

20 agosto, concerto musicale “antologia della canzone classica napoletana” eseguito da Martina Tosti voce e tastiera e Luciano Garrammone clarinetto;

21 agosto, mini torneo di calcio a 5;

23 agosto, new age luna park, allestimento di un parco giochi gonfiabile.

