Matera: in questa area da abbattere alcuni alberi che costituiscono potenziale pericolo! Ecco i dettagli

Prosegue l’attività di manutenzione del verde urbano svolte dal Consorzio di Bonifica della Basilicata coordinate dall’Assessorato Ambiente e Sostenibilità di Matera che ha redatto 23 schede progettuali con l’individuazione delle aree di bonifica, a seguito nell’ambito dell’accordo tra il Comune di Matera e la Regione Basilicata – Dipartimento Politiche Agricole e Forestali – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.

L’attività svolta come da progetto si è concentrata nell’area compresa fra la scarpata dell’area parcheggio di Viale delle Nazioni Unite, Via Giuseppe Saragat, la strada di accesso al Parco Macamarda e la recinzione del Campo Scuola di Atletica:

“Si tratta di una formazione mista a prevalenza di eucalipto, robinia e ailanto, con notevole rinnovazione di ailanto.

Sono presenti numerosi esemplari di eucalipto che portano i segni di una avversità abiotica (probabilmente una gelata) verificatasi nel passato.

In particolare, sono stati rilevati numerosi esemplari che non presentano segni di vitalità: le piante suddette pertanto, ai sensi dell’art. 22 comma 2 lettere a) e b) del vigente Regolamento del verde urbano pubblico e privato, sono da abbattere in quanto costituiscono potenziale pericolo per l’incolumità dei fruitori dell’area, oltre che dei beni a valle della scarpata.

Altri siti di intervento individuati e inseriti nel progetto dall’ufficio ambiente e sostenibilità, sono:

il Parco Serra Rifusa, in cui, in Agosto, è stato effettuato lo sfalcio dell’erba su una porzione;

la pineta lungo Via Giglio, in cui è stato effettuato lo sfalcio dell’erba a inizio estate;

Via Montescaglioso -Via Columella, in cui è stato effettuato lo sfalcio dell’erba a inizio estate su una porzione di banchina stradale”.

