Codacons: in autunno in arrivo stangata fino a 1.500 euro a famiglia

In arrivo una “stangata d’autunno” che potrebbe pesare su ogni famiglia italiana fino a quasi 1.500 euro.

Lo denuncia oggi il Codacons, che lancia l’allarme sulle spese che attendono le famiglie al ritorno dalle vacanze estive, e sui rincari di prezzi e tariffe che si registreranno nei prossimi mesi in Italia.

Spiega il Codacons in base alle sue rilevazioni:

“Settembre si apre con il ritorno degli studenti a scuola, un vero e proprio ‘massacro’ per le tasche delle famiglie tra corredo scolastico, libri e materiale vario.

Quest’anno infatti diari, zaini, astucci e tutto il materiale ‘griffato’ per la scuola, costa in media il 3,5% in più rispetto allo scorso anno, con la spesa per il corredo che raggiunge quota 550 euro a studente; a tale costo va aggiunta la spesa per i testi scolastici che può portare il conto totale a 1.200 euro a studente.

Sarà un autunno pesante anche sul fronte dei prezzi al dettaglio, con un generale incremento del costo della vita: se infatti l’inflazione confermerà il trend al rialzo degli ultimi mesi, ogni famiglia italiana dovrà mettere in conto, solo per il periodo autunnale, un maggior esborso pari a +189 euro a causa dei rincari dei listini.

Non andrà meglio nel comparto dei trasporti: i pesanti incrementi dei carburanti alla pompa determineranno un aggravio dei costi di rifornimento per +75 euro a famiglia solo nei mesi autunnali, e ci saranno ripercussioni anche sul fronte delle bollette di luce e gas.

L’andamento al rialzo della benzina, infatti, avrà conseguenze sulle tariffe energetiche, con una maggiore spesa per elettricità e gas stimata in +24,5 euro a famiglia solo tra Ottobre e Dicembre rispetto allo stesso periodo del 2020.

Voci che, sommate, determineranno una ‘stangata d’autunno’ pari a circa 1.488,5 euro a nucleo familiare”.

Sintesi spese e rincari che attendono le famiglie il prossimo autunno:

SCUOLA (corredo e libri): 1.200 euro;

BENZINA: +75 euro;

PREZZI AL DETTAGLIO: +189 euro;

BOLLETTE LUCE E GAS: +24,5 euro.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)