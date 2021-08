Montalbano Jonico si rifà il look grazie alla bellissima iniziativa di questo gruppo di ragazzi. Ecco i dettagli

Prosegue a gran ritmo la rigenerazione urbana nel comune di Montalbano.

Dopo le numerose iniziative messe in campo dall’Associazione Anticorpi Civili, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Montalbano Jonico, lo scorso 26 Agosto si è proceduto al recupero di una nuova area del centro storico.

Ecco le parole del sindaco di Montalbano Jonico Piero Marrese:

“Esprimo vivo apprezzamento per l’iniziativa di questo gruppo di ragazzi, in considerazione del fatto che la stessa coglie il senso dell’impegno della mia amministrazione nella riqualificazione del centro storico e del territorio montalbanese.

Ringrazio ancora una volta quanti hanno lavorato affinché l’opera fosse realizzata.

Credo che quello realizzato sia un bellissimo esempio di rigenerazione urbana.

Si è preso un immobile di Enel, che non versava in ottime condizioni e lo si è trasformato in un occasione di manifestare l’identità di questo territorio”.

L’associazione Anticorpi Civili, nelle parole del suo presidente, dott. Francesco Caracciolo, ha rivolto un ringraziamento all’amministrazione comunale, ed in particolare al Sindaco di Montalbano Jonico avv. Piero Marrese, “per aver dato impulso ed intrapreso questo percorso di riqualificazione urbana e di valorizzazione delle maestranze locali”.

