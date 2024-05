Sempre più furti nelle frazioni di Tinchi e Marconia di Pisticci: ecco la decisione del Prefetto

Nella giornata odierna si è tenuto in Prefettura un incontro, presieduto dal Prefetto di Matera Cristina Favilli, alla presenza delle Forze di Polizia e del Sindaco di Pisticci per esaminare la problematica dei furti recentemente verificatisi in alcune frazioni del territorio comunale.

È stato riscontrato un effettivo incremento dei furti nelle frazioni di Tinchi e Marconia di Pisticci, perlopiù nei terreni agricoli, che desta una giustificata preoccupazione.

All’esito di una puntuale analisi della problematica, il Prefetto ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo, già assicurati sul territorio dalle Forze di Polizia, condividendosi al contempo l’opportunità di valorizzare risorse quali la videosorveglianza, di cui lo stesso Comune sta curando un proprio progetto relativo all’intero territorio comunale, quale indispensabile supporto per le attività delle Forze dell’Ordine.

A loro volta, le Forze di Polizia hanno garantito il massimo impegno al fine di porre in essere un’opportuna azione preventiva di vigilanza, nell’ottica di una maggiore percezione di sicurezza da parte dei cittadini, anche in raccordo con la Polizia Locale.