Matera: torna l’appuntamento con la supercoppa in ricordo dell’allenatore Vito Chimenti, sportivo e materano d’adozione! I dettagli

TORNA in campo l’appuntamento estivo di calcio a cinque più seguito della città di Matera, il Torneo “Maria Ss. della Bruna” organizzato dal Comitato Territoriale del Centro Sportivo Italiano di Matera.

Come nella scorsa edizione, per la seconda volta in assoluto, spazio alla Supercoppa “Maria Ss. della Bruna” 2° Trofeo “Vito Chimenti” venerdì 17 maggio 2024 con fischio d’inizio alle ore 21 sul sintetico della Parrocchia di San Giacomo.

Un appuntamento rinnovato che aprirà la manifestazione portando in campo la squadra vincitrice della scorsa edizione, la storica formazione della Tecnovetro tornata in vetta al torneo nel 2023 e la squadra che nella passata edizione ha raccolto il miglior cammino possibile nella fase eliminatoria, la Tabaccheria Sassone che per questa edizione del Torneo ha sposato un progetto che coinvolge anche due sponsor, la storica Autocarrozzeria G3, da diversi anni legata al Torneo organizzato dal Csi Matera e la Frutteria Padula.

Alla Supercoppa “Maria Ss. della Bruna” 2° Trofeo “Vito Chimenti” saranno presenti la famiglia di Chimenti, con il figlio Valentino e la moglie Anna, le autorità religiose e civili della città dei Sassi, sempre vicine alle iniziative sportive e sociali proposte dal Comitato di Matera del Centro Sportivo Italiano e il Delegato Regionale di Sport e Salute, Matteo Trombetta, che patrocina la manifestazione del Csi.

Ammette il Presidente Provinciale del Csi Matera e storico organizzatore dell’evento, Lorenzo Calia:

“L’inizio dell’attività segna sempre un momento di emozione e felicità.

La parte organizzativa è ciò che precede la manifestazione e la parte più lunga e faticosa, ma che si esaurisce nel momento in cui si scende finalmente in campo.

Da quel momento, come ricordo sempre ai ragazzi, la responsabilità del divertimento del pubblico che ci segue sempre molto numeroso è di chi scende in campo.

Spero che lo si faccia come sempre con spirito di agonismo e fair play, condivisione dei valori sportivi e correttezza”.

La prima gara del Torneo “Maria Ss. della Bruna” sarà dedicata al compianto Vito Chimenti.

Conclude Lorenzo Calia:

“Vito è sempre stato vicino alle nostre iniziative, ricordo con piacere i tanti pomeriggi passati insieme a commentare i ragazzi, le loro gesta e i loro comportamenti.

La nostra visione, sempre condivisa, era quella di crescere tanti piccoli uomini e tante piccole donne nello sport, con valori importanti umani, prima che tecnici.

E la dimostrazione di quanto questo sia reale, lo si vede nei tanti ragazzi che Vito ha cresciuto, che oggi dimostrano grande crescita non solo sportiva, ma soprattutto umana”.

Di seguito la locandina con i dettagli.