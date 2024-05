Policoro, ragazzi avvistano una giovane tartaruga Caretta caretta in difficoltà. Ecco cosa è successo

Buone notizie dall’Oasi WWF Bosco Pantano di Policoro:

“Sabato 11 Maggio i ragazzi della Jonian Dolphin Conservation ci hanno chiamato perché durante le loro attività di monitoraggio hanno avvistato una giovane Caretta caretta che galleggiava in modo anomalo.

Dopo essere stata tratta in salvo sul loro catamarano, ci siamo immediatamente mobilitati per andarla a recuperare e portarla presso il nostro Centro Recupero Tartarughe Marine, dove abbiamo verificato il suo stato di salute in modo tale da poter intervenire dove necessario.

Ego, il nome che hanno scelto per lei, sta bene, è energica e in realtà non vede l’ora di riacquistare la sua libertà.

Seguiranno aggiornamenti per le info riguardo la liberazione.

Ringraziamo i ragazzi della Jonian Dolphin Conservation per il continuo supporto che ci offrono nell’individuare e segnalarci le differenti specie di caretta caretta che ritrovano in difficoltà”.

Ecco le foto.