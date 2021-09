Matera: in provincia fiato sospeso per una gara in bici senza precedenti! Ecco chi è salito sul podio

Un’edizione come questa resterà nella storia della Monte in Bike.

La Granfondo di Montescaglioso (MT), tornata nel calendario del Bicinpuglia dopo la forzata assenza dello scorso anno, ha offerto un quadro agonistico straordinario, con la piena battaglia fra i protagonisti del circuito.

Gianfranco Bongermino, che si era aggiudicato le ultime due gare, si è dovuto inchinare di fronte a Nicola Pugliese, il biker del team Eracle che dopo essersi aggiudicato la prima tappa della challenge, la Marathon Cicli Manca, si era un po’ eclissato, ma ora rimette in discussione l’esito della classifica, accrescendo il pathos intorno alle prove restanti.

Pugliese ha dominato la competizione su 60 km per 1.100 metri facendo fermare i cronometri sul tempo di 2h 22’ 51” e infliggendo al rivale del New C6ycling Team un distacco di 2’ 21”.

Terzo posto per Giandomenico Martellotta (Team Prview Bikespace) che ripete così il piazzamento della settimana precedente alla Mtb Race Oppido Lucano, distacco per lui 2’36” e conferma di essere un fattore nell’evoluzione del circuito.

Una sola donna al traguardo della gara, Samantha De Pascali (Team Cyclobike) in 3h22’49”.

Nel percorso medio, di 40 km per 650 metri, il successo è andato a Ernesto Angelini (Gsc Narducci) che in 1h 42’ 03” ha prevalso per 58” su Ugo Monticchio (Ciclistica Vernolese) e per 3’33” sul campione locale Massimo Santarsiero (Cicloamatori Oppido Lucano), anche lui al secondo podio consecutivo.

Si conferma la più forte dopo una settimana Eleonora Valluzzi (Loco Bikers) che in 2h 37’ 01”, seguita a 27’ 16” da Monica Martulli (Baser) e a 34’16” da Romina Stefanizzi (Bikers Squinzano).

La gara, allestita nel bellissimo Agriturismo Oasi Rupestre di Montescaglioso (MT) e disegnata a ridosso del Parco Nazionale delle Murge, ha avuto il forte sostegno delle autorità locali, delle associazioni del posto oltre che dell’Uisp.

Prossimo appuntamento il 3 Ottobre a Palagiano, intanto Domenica prossima il Bicinpuglia di cross country farà tappa a San Pancrazio Salentino per una gara speciale, coincidente con i Campionati Italiani Uisp di specialità.

