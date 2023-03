Matera: in occasione della Pasqua i nostri Sassi si trasformeranno in una piccola Gerusalemme! Ecco i dettagli

Con la manifestazione di Pasqua presentata stamattina, dal titolo “Pasqua experience”, promossa e patrocinata dal Comune di Matera, prende corpo la programmazione di ampio respiro per gli eventi nella nostra città.

Così annuncia il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, che aggiunge:

“Va nella stessa direzione anche l’aver individuato l’evento rappresentativo del Natale materano, ovvero il Presepe Vivente 2023-2024, di cui si conoscono già date e programma.

Per Pasqua abbiamo promosso l’iniziativa della società “MeF”, che trasformerà i Sassi in una piccola Gerusalemme, scenario naturale per la rappresentazione dei riti sacri della Pasqua, con percorsi multimediali e utilizzando l’arte attraverso i quadri di grandi autori come Michelangelo, Giotto, Caravaggio e Leonardo, tutti legati al tema pasquale.

Sarà un viaggio emozionale e spirituale attraverso giochi di la luce con un’illuminazione scenografica dei Sassi, con quadri narranti grazie alla partecipazione di attori e figuranti, con le rievocazioni storiche con l’accampamento degli antichi romani, con scenografie ispirate all’antica Giudea, con musiche ed effetti sonori.

Undici spettacoli al giorno dal prossimo 1 Aprile, nella fascia oraria 17.30-22.30, con 50 comparse tra attori e figuranti tutti lucani, in un percorso di circa 40 minuti.

Abbiamo voluto che si agevolassero i residenti sul prezzo del biglietto, così come i meno abbienti ed i diversabili, con la traduzione in Lis per i non vedenti”.

