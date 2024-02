Matera in festa per l’ordinazione episcopale di don Biagio: ecco le modifiche alla circolazione

Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento pubblico per l’Ordinazione episcopale di don Biagio Colaianni, che si terrà domani pomeriggio (10 febbraio) all’interno del Palasassi “Salvatore Bagnale”, il dirigente della Polizia locale, colonnello Paolo Milillo, ha predisposto un nuovo piano della circolazione.

In particolare, si prevede:

la sospensione della circolazione veicolare dalle ore 13 alle ore 19, e comunque fino a cessate esigenze, in viale Nazioni Unite e strade adiacenti, tratto compreso tra via A. Moro (rotatoria Pino) e via Saragat, eccetto autobus dei fedeli, veicoli dei residenti, proprietari e detentori di garage e/o aree private, delle autorità civili, militari e religiose, che prenderanno parte alla cerimonia religiosa e quelli in possesso di Pass “A” rilasciato dall’Arcidiocesi Matera-Irsina.

Si dispone, inoltre, l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 12 alle ore 19, sulla strada di accesso alla struttura sportiva “Circolo Tennis, eccetto veicoli muniti di Pass “A”, rilasciato dall’Arcidiocesi Matera-Irsina, delle autorità civili, militari e religiose.

Divieto di sosta anche:

-in via La Malfa, tratto compreso tra la traversa che adduce a via Vitulli e via Dante, eccetto autobus dei fedeli che prenderanno parte alla manifestazione religiosa;

–viale Nazioni Unite, tratto compreso tra via A. Moro (rotatoria Pino) e via Saragat, eccetto veicoli a servizio delle persone diversamente abili, alle quali sarà consentita la sosta.

Inoltre, l’ordinanza dispone che gli autobus del trasporto pubblico di linea extraurbano, i quali effettuano la fermata in viale Nazioni Unite, dalle ore 13 alle ore 19 dovranno effettuare le operazioni di salita e discesa dei passeggeri in via La Malfa, con deflusso da via Dante per quelli diretti verso la periferia nord della città.

Il personale della Polizia locale e gli organi di polizia stradale, hanno la facoltà di istituire ulteriori modifiche alla circolazione stradale, che venissero ritenute necessarie anche in variazione dell’ordinanza.