Luce e gas: sportelli a Matera, Montalbano Jonico e Policoro per aiutare i cittadini alle prese con queste criticità. Ecco giorni e orari

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell’Adiconsum Matera:

“Numerose sono le richieste che pervengono all’Adiconsum da parte dei consumatori-utenti vulnerabili che intendono rientrare nel mercato tutelato e fruire così delle tariffe stabilite dall’Autorità Garante per l’Energia.

I cittadini sono preoccupati dei continui aumenti del costo dell’energia elettrica e del gas.

L’introduzione del libero mercato – ha affermato Marina Festa, Presidente Adiconsum Cisl di Matera, dovrebbe avere ricadute positive sui prezzi ma riscontriamo che così non è perché non vi è trasparenza e vi sono continui ed eccessivi aumenti non giustificati.

I consumatori attualmente devono affrontare due problemi, di non facile soluzione, che il mercato libero pone: da un lato l’aumento delle tariffe che il più delle volte è quadruplicato e dall’altro lato vi è il dubbio se le società comunicano effettivamente le variazioni delle tariffe, considerato che vengono spedite con lettera semplice e non certificata, al fine di permettere ai consumatori se rimanere o cambiare gestore.

Un’altra criticità della fine del mercato tutelato, a nostro avviso – comunica Festa – riguarda il pagamento degli oneri per recesso anticipato per passaggio ad altro operatore.

L’ARERA, infatti, dà facoltà agli operatori di applicarli.

Come Adiconsum, siamo contrari a tali oneri, perché se siamo in presenza di un mercato libero dovremmo agevolare la libertà di scelta, nel contempo ci auguriamo che almeno i grandi player non li applichino.

A fronte di tali criticità e vessazioni l’Adiconsum ha attivato a Matera, a Montalbano Ionico e a Policoro tre centri di ascolto dove è possibile rivolgersi per avere informazioni e assistenza nel mercato tutelato, ai seguenti indirizzi:

Matera, Via Ettore Maiorana 31, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 18,30;

Montalbano Jonico, Via A. Miele n. 71, il lunedì dalle 15,00 alle 19,00 e il giovedì dalle 9,00 alle 13,00;

a Policoro, Via G. Fortunato n. 10, il sabato dalle 10,00 alle 12,00.

Per informazioni, assistenza e consulenza chiamare 0835330538, cell. 320620739, e-mail matera@adiconsum.it”.