Matera, in corso le operazioni di voto per eleggere il nuovo Presidente della Provincia

Dalle 8.00 di questa mattina sono in corso, nel seggio allestito nella sala consiliare di via Ridola, a Matera, le operazioni di voto per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia.

Due i candidati: Giuseppe Arturo Defilippo, sindaco di Calciano al suo terzo mandato, sostenuto dal centrodestra, e Francesco Mancini, consigliere provinciale in carica da due mandati ed appena rieletto primo cittadino di Pomarico per la terza volta consecutiva, sostenuto dal centrosinistra.

Ciascuno dei 401 aventi diritto, vale a dire tutti i sindaci e gli amministratori dei 31 centri della provincia, potrà esprimere un solo voto diretto, libero e segreto: sarà eletto Presidente chi, tra i due contendenti, conseguirà il maggior numero di voti.