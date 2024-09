In Basilicata pronta la Sagra d’Eccellenza “Tumact Me Tulez”, grande Festival dell’Aglianico e dei Prodotti tipici. Ecco il programma

Ricco il programma della ventottesima edizione della Sagra d’ Eccellenza “Tumact Me Tulez e Festival dell’Aglianico del Vulture e Prodotti tipici” promosso dalla Pro Loco Barile con la preziosa collaborazione del Comune di Barile ed il sostegno del Parco regionale naturale del Vulture e la Regione Basilicata Patrimonio culturale intangibile.

I dettagli delle iniziative che caratterizzeranno le giornate di sabato 5 ottobre dalle ore 16:00 e domenica 6 ottobre 2024 tutta la giornata saranno illustrate in una conferenza stampa che si svolgerà lunedì 30 settembre 2024 a Potenza alla ore 10 presso la sede sociale di Magazzini Sociali in Via Racioppi.

Alla conferenza stampa di presentazione parteciperanno Antonio Murano Sindaco di Barile, Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata, Valentina Loponte Presidente Associazione Io Potentino onlus – Magazzini Soicali, Franco Nastasia Chef e Daniele Bracuto vicepresidente Pro Loco Barile.

L’evento enogastronomico prenderà il via sabato 5 ottobre dalle ore 16:00 e proseguirà tutta la giornata di domenica 6 ottobre per le vie del centro storico barilese con mostre fotografiche, di pittura, di artigianato artistico lucano, con stand gastronomici, tanta musica e il piatto tipico arbereshe “Tumact Me Tulez” con i vini Aglianico del Vulture Dop delle migliori aziende vitivinicole barilesi servito da Sommelier dell’ Associazione Italiana Sommelier di Basilicata.