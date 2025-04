Matera, in anteprima esclusiva la nuova “Opel Frontera” presso la concessionaria Motor France. Ecco i dettagli

Giovedì 2 Maggio, dalle 16:00 alle 20:00, presso la sede Opel – Motor France di Matera in via della Scienza 22, Zona Paip 1, sarà possibile scoprire in anteprima assoluta la nuova Opel Frontera, pensata per chi vuole affrontare ogni giorno con energia e stile.

Questo nuovo modello si distingue per:

Design deciso e linee robuste, con l’iconico frontale Opel Vizor e fari ECO LED;

Interni moderni con il sistema Pure Panel, che include due display da 10″ per la strumentazione digitale e l’infotainment, oltre a sedili anteriori con tecnologia Intelli-Seat per un comfort superiore;

Motorizzazioni efficienti, disponibili in versione 100% elettrica con un’autonomia fino a 305 km (WLTP) o come mild hybrid a benzina con potenze di 100 o 136 CV, tutte abbinate a un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti;

Spazio e versatilità, con configurazioni a 5 o 7 posti e un bagagliaio che varia da 460 a 1.600 litri, ideale per famiglie e avventure quotidiane.