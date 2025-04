1 Maggio, Bardi: “Insieme possiamo costruire una Basilicata più equa, più forte, più solidale”. Il messaggio

“Il primo maggio ci fermiamo a riflettere sul valore del lavoro e sul rispetto della dignità di chi, ogni giorno, contribuisce a costruire il futuro del nostro Paese e del nostro territorio.

A tutte le lavoratrici e i lavoratori lucani va il mio ringraziamento più sentito.

A chi è in prima linea, a chi cerca un’opportunità, a chi non si arrende. Insieme possiamo costruire una Basilicata più equa, più forte, più solidale”.

E’ il messaggio del Presidente della Regione, Vito Bardi, in occasione della festa dei lavoratori, che aggiunge:

“non solo un momento celebrativo, ma anche l’occasione per focalizzare l’attenzione sulle tante ombre che avviluppano l’occupazione.

Il lavoro che manca, il lavoro sottopagato, il lavoro che cambia, il lavoro che toglie la vita: Negli ultimi dieci anni in Italia i lavoratori a bassa retribuzione sono aumentati del 55%, passando dal 4,9% al 7,6% del totale occupazionale.

È un dato allarmante, evidenziato da una recente ricerca dell’Iref-Acli, che ci costringe a guardare in faccia la realtà.

Troppe persone lavorano con stipendi inadeguati, orari impossibili, contratti al di sotto di ogni minimo di legge.

Dietro alle statistiche ci sono storie di giovani che non riescono a piantare le radici, di donne che faticano il doppio per avere la metà, di territori, come il nostro Mezzogiorno, che chiedono solo di poter contribuire alla crescita del Paese con pari opportunità.

Il lavoro povero non è solo un problema economico.

E’ una ferita sociale che colpisce soprattutto i giovani, le donne e le aree interne del nostro Sud.

È una questione generazionale, di genere, ma anche territoriale, che ci interpella come istituzioni e come comunità.

La Basilicata non è estranea a queste dinamiche.

Ecco perché dobbiamo moltiplicare gli sforzi per sostenere l’occupazione stabile, qualificata, equamente retribuita.

Questo è anche il tempo di guardare al futuro, di affrontare con lucidità e responsabilità le trasformazioni profonde che stanno attraversando il mondo del lavoro.

La rivoluzione digitale e l’intelligenza artificiale non sono più temi del domani, ma sfide dell’oggi.

Cambiano i mestieri, nascono nuove professioni, si trasformano i luoghi e i tempi del lavoro.

Ecco perché dobbiamo investire con determinazione nella formazione, nell’innovazione e nelle competenze digitali, affinché nessuno in Basilicata venga lasciato indietro.

Il nostro impegno come istituzione è chiaro: accompagnare la transizione con politiche lungimiranti, tutelare i diritti dei lavoratori e favorire l’inclusione dei giovani e delle donne nel mercato del lavoro che cambia.

È nostro dovere costruire una Basilicata capace di attrarre investimenti, creare opportunità e valorizzare il talento. Anche, e soprattutto, in un contesto globale sempre più connesso.

Non basta parlare, dunque, di quantità di lavoro.

Dobbiamo far riferimento anche alla sua qualità e alla sicurezza.

Ogni vita spezzata da un incidente sul lavoro è una sconfitta per tutti.

Non possiamo accettare che si continui a morire per guadagnarsi da vivere. Di qui la necessità di alimentare la cultura della prevenzione, investire nella formazione e pretendere il rispetto delle regole, sempre e ovunque.

Come Regione Basilicata continueremo a lavorare per sostenere le imprese sane, quelle che creano valore e occupazione vera, e per contrastare ogni forma di sfruttamento. Il lavoro non è solo una voce nei bilanci.

È il cuore della nostra comunità.

Cuore che pulsa guardando a una Basilicata in grado di offrire ai giovani la possibilità di costruire qui il proprio futuro.

Buon primo maggio a tutte e a tutti”.