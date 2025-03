Matera: impianto biogas presso La Martella. L’esito dell’incontro in Regione

Trasmettiamo e pubblichiamo il comunicato del Movimento 5 Stelle di Matera:

“Ieri mattina in III Commissione Regionale, si è discussa e approfondita la questione dell’impianto privato di biogas presso il Borgo La Martella a Matera nelle adiacenze della discarica.

Sono stati auditi nella Commissione presieduta dal Presidente Leone:

il già sindaco Domenico Bennardi,

il Presidente del Comitato Amici del Borgo Paolo Grieco,

l’Associazione Amici del Cuore.

Ha introdotto il tema il Presidente di Commissione e la consigliera Viviana Verri (M5S) promotrice dell’audizione, entrambi hanno ripercorso la cronologia storica di quell’impianto la cui origine risale a oltre dieci anni fa e ultimata in una recente conferenza di servizio del 2024, dove tutti i componenti tecnici hanno dato parere positivo, tranne il solo Comune di Matera le cui motivazioni non essendo vincolanti e tecniche ma politiche, sono risultate superabile da prescrizioni.

Bennardi nel suo intervento ha ricordato come a Matera l’amministrazione si era confrontata con i residenti del Borgo recependo legittime preoccupazioni e ansie nel dover avere ancora a che fare con impianti di trattamento rifiuti.

Il confronto era arrivato anche in commissione e poi in consiglio comunale a Matera, dove si è votato all’unanimità per non installare nei pressi di un Borgo che ha già pagato in passato un dazio pesantissimo con la presenza invasiva per decenni di una discarica a servizio di tutto il territorio e per la quale il Comune di Matera è finito in infrazione comunitaria.

Quindi l’ex sindaco, ha concluso con l’auspicio di ascoltare i materani residenti nel borgo, rispettando la decisione assunta nella massima assise anche a favore di quelle imprese che operano in quell’area, biscottifici, alberghi, agriturismi, aziende dell’agroalimentare, che verrebbero danneggiate da una percezione negativa per la sola presenza di un impianto del genere se pur sostenibile e moderno.

Anche il presidente Grieco è intervenuto sollevando dubbi tecnici e procedurali sulle autorizzazioni concesse e ha parlato del ricorso al TAR che ha avviato il comitato per bloccare l’iter.

Sul piano amministrativo sembra essere questa l’unica possibilità per bloccare l’impianto.

Sul piano invece politico, tutta la commissione ha auspicato che attraverso il dialogo tra Regione e impresa titolare del diritto acquisito a realizzare l’impianto, possa emergere la possibilità di una delocalizzazione in un’area industriale o comunque lontana da insediamenti abitativi.

Il Movimento 5 Stelle di Matera è al fianco dei cittadini materani del Borgo La Martella in questa battaglia”.

Ecco alcune foto dell’incontro.