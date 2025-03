“La Basilicata si sta affermando come destinazione privilegiata per matrimoni”. Ecco la proposta

La proposta di legge di regolamentazione della figura del wedding planner, promossa dal Consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Fortunato Picerno, nasce con l’obiettivo di dare finalmente un quadro normativo chiaro ad una professione in costante crescita, che rappresenta un settore strategico per l’economia lucana, legata al turismo, agli eventi e alla promozione territoriale.

Il Consigliere di FI, in una nota stampa, spiega:

“L’ iniziativa legislativa mira a definire i requisiti professionali e formativi necessari per esercitare la professione di wedding planner in Basilicata, promuovere la qualificazione e la specializzazione del settore, valorizzare la creatività e le competenze locali, favorire la nascita di un albo regionale e di una rete di operatori qualificati, incentivare la promozione della Basilicata come destinazione d’eccellenza per matrimoni, attraverso il sostegno ad eventi ed iniziative mirate.

La Basilicata si sta affermando come destinazione privilegiata per matrimoni, grazie ai suoi paesaggi suggestivi, ai borghi storici ed alle tradizioni uniche.

Regolamentare e valorizzare la figura del wedding planner significa non solo tutelare chi lavora con professionalità e competenza, ma anche rafforzare l’intera filiera del wedding tourism, con ricadute positive su economia locale, occupazione valorizzazione del territorio.”