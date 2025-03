Diocesi di Matera-Irsina: tutto pronto per la presentazione della nuova ala del Museo diocesano. Ecco quando

Sabato 8 marzo alle ore 17.00 nella Basilica Cattedrale di Matera, S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, neoeletto Vescovo della Diocesi di Cesena-Sarsina, incontrerà e saluterà le Istituzioni civili e militari al termine del suo ministero episcopale nella Arcidiocesi di Matera-Irsina e prima del suo ingresso nella nuova diocesi, in programma il prossimo 16 marzo.

Nell’occasione sarà presentata la nuova ala del Polo Culturale Ecclesiastico di Matera (Museo-Archivio-Biblioteca), una delle opere-segno, insieme alla Mensa della fraternità “don Giovanni Mele” di Matera e alla Casa per autistici “don Leonardo Selvaggi” di Pisticci che l’Arcidiocesi lascia sul territorio dopo il XXVII Congresso Eucaristico Nazionale con a tema “Torniamo al gusto del pane”, celebrato a Matera dal 22 al 25 settembre 2022.

Lo spazio espositivo del Museo diocesano si amplia con due nuove sale, per una superficie complessiva di oltre 100 metri quadri:

– nella prima sala saranno esposte opere di recente restaurate insieme ad alcuni manufatti realizzati per il Congresso eucaristico nazionale, tra i quali l’altare e l’ambone utilizzati per la Messa con Papa Francesco (25 settembre 2022);

– nella seconda sala sarà possibile ammirare una tomba del IV secolo a.C., scoperta in loco nel 2019, insieme ad un corredo funerario, composto da 21 vasi, che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata ha concesso gentilmente in prestito al Museo diocesano per farne oggetto di un’esposizione temporanea.

L’evento è aperto al pubblico.