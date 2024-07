Matera, il Torneo “Maria Ss della Bruna” di Volley Misto si è chiuso con una sfida scoppiettante! I vincitori

STRARIPANTE di gioia, il gruppo della Di Marzio e Volt Team si aggiudica la Tredicesima Edizione del Torneo “Maria Ss della Bruna” di Volley Misto, superando in una sfida molto combattuta e ricca di interessanti spunti tecnici e terminata solamente al tiebreak la Termoimpinati.

Tornato ad appassionare le serate estive dei pallavolisti e di tanti curiosi materani, riunitisi sulle tribune dell’impianto sportivo della Parrocchia di Sant’Agnese a Matera, il torneo di Volley Misto targato Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano e realizzato in collaborazione con la Volley Events Matera, ha stupito tutti e divertito atleti e spettatori.

Perché dopo alcuni anni di stop, riprendere l’attività quando i campionati sono fermi e farlo in maniera spensierata, divertente, con tanti amici è sempre sinonimo di successo.

Alla finale, la Di Marzio e Volt Team, assieme alla Termoimpianti, ci sono arrivate dopo un lungo percorso durato un mese.

Sette le squadre ai nastri di partenza, con la competizione iniziata lo scorso 17 giugno che ha raccontato nuove storie di passione e sport, amicizia e divertimento al polisportivo della Parrocchia di Sant’Agnese.

E la finale non è stata da meno, con due quartetti pronti a darsi battaglia in campo, in una gara durata oltre due ore con colpi spettacolari, giocate di livello assoluto, salvataggi incredibili.

Nessuna delle due compagini voleva cedere il passo ai rivali, per alzare al cielo la coppa più importante.

Alla fine l’ha spuntata la Di Marzio e Volt Team solamente al tiebreak, ma grandi applausi vanno ad entrambe le compagini, per aver dato vita ad una sfida scoppiettante, che ha visto protagonisti atleti straordinari e un pubblico caloroso, che ha colorato e gremito gli spalti nel palcoscenico del campo della Parrocchia di Sant’Agnese.

Premiate tutte le squadre che hanno preso parte alla manifestazione, dalle due eliminate solamente in semifinale, la Colucci Ducati e la I Sei per Caso; ma anche chi ha ceduto il passo nella prima fase ad eliminazione diretta: la Purgatorio Team, la Forti al Bar e la Edilmea.

Nelle premiazioni individuali hanno meritato il trofeo, invece, Matteo Cimamarusti (Di Marzio e Volt Team) come Miglior giocatore della manifestazione; Vittoria Bruno (Termoimpinati) come Miglior giocatrice della kermesse; mentre Andrea Frascati (Purgatorio Team) ha portato a casa il premio come Miglior Under18 della Tredicesima Edizione del Torneo “Maria Santissima della Bruna” di Volley Misto.

IL TABELLINO DELLA FINALE:

Di Marzio & Volt Team – Termoimpianti 3-2 (27-29, 25-22, 25-21, 23-25, 15-10)

Di Marzio & Volt Team: Gianni De Stena (K), Matteo Cimmarusti, Daniela Di Pede, Marianna Rubino, Silvia Digiesi, Rocco Rondinelli.

Termoimpianti: Felice Barbaro (K), Pietro Monteleone, Adriana Scandiffio, Vittoria Bruno, Stefano Monteleone, Giulia D’Aria.

Francesco Calia