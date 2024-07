Fc Matera: “Raggiunto un accordo per la cessione del pacchetto di maggioranza”. L’annuncio

Cambio di proprietà per l’Fc Matera.

Il pacchetto di maggioranza della società è stato infatti ceduto a un gruppo di investitori.

Lo annuncia il presidente uscente Antonio Petraglia che scrive:

“Con molto dolore, comunico di aver raggiunto un accordo per la cessione del pacchetto di maggioranza di Fc Matera ad acquirenti che mi paiono entusiasti e ben motivati e, soprattutto, pronti ad immettere risorse importanti per un futuro progetto calcistico .

Presto ci sarà, come la prassi vuole, una conferenza di presentazione di tale evento.

Ragioni di famiglia, di salute, professionali e, perché no (inutile nasconderlo, anche se questa non è la motivazione più importante) , talune contestazioni che sento di non aver meritato e che hanno leso il mio decoro e la mia dignità, mi hanno indotto alla decisione più sofferta di tutte: lasciare una Creatura che avevo fondato dal nulla ed avevo nel tempo coltivato con tanta dedizione ed affetto.

E lo avevo fatto in due ambiti che amo molto: il mondo del calcio e la Città di Matera.

Ovviamente, continuerò ad essere Cittadino di Matera e tifoso di Fc Matera al quale non farò mai mancare il mio supporto pure perché, lo confesso, il mio rapporto con questa meravigliosa, affascinante e suggestiva Città va ben oltre il mondo del calcio che resta sempre piccolo rispetto ai grandi misteri e bellezze della vita.

Un ringraziamento speciale a tutti gli amici che mi hanno accompagnato in questa per me bellissima storia:

– ai Colleghi Dirigenti con i quali, a partire dalla fusione (tre anni fa), abbiamo condiviso il fascino di un progetto che ha restituito il calcio a Matera;

– ⁠ai tanti ragazzi e collaboratori del team che ho avuto l’onore di conoscere ed apprezzare in questi anni per la loro professionalità e serietà : lasciatemi, su tutti, per l’ultima stagione, citare il Direttore Giuseppe Figliomeni (al quale sono molto legato) e Mister De Sanzo;

– ⁠a tutte le bravissime persone che hanno avuto fiducia in me diventando soci di Fc Matera o sostenendoci come sponsor ed in primis, tra questi ultimi, alla maggiore Azienda del territorio, la Vim farmaceutici , in persona del Dr Michele Motta , per la stima e l’affetto riservato alla mia persona ;

– ⁠a tutti i tifosi di Fc Matera ed ai ragazzi della Curva Sud che, nonostante con me siano stati un po’ monelli negli ultimi tempi, ringrazierò sempre per il sostegno caloroso e coinvolgente verso i ns colori, in casa ed in trasferta. Vorrò sempre bene a chi ama ed ha amato questi colori.

Chiudo con un aneddoto, svelando, tra le tante, la cosa più bella che sento di aver vissuto a Matera, nel calcio: l’onore di aver potuto donare, ai rappresentanti dei team avversari, nel pre partita, il Pane di Matera che il Santo Padre, al XXI Settembre, ha accostato all’Eucarestia, vale a dire, ai sommi valori di Pace, Carità e Condivisione.

In quel momento, avvertivo il brivido di essere come l’Ambasciatore di una antichissima Città che propone all’uomo, in occasione dello Sport, i propri Principi Universali di Vita.

Vi saluto davvero tutti con riconoscenza ed affetto e, per sempre, Forza FC Matera! Forza Bue!”.