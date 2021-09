Matera, il Prefetto in visita a Garaguso per risolvere queste problematiche. Le foto

Il Prefetto di Matera, sua eccellenza Rinaldo Argentieri, ha incontrato il sindaco di Garaguso Francesco Auletta e la giunta per parlare di alcune problematiche di interesse di pubblica utilità della comunità.

Viabilità, strade e ambiente.

Ci ha tenuto ad effettuare un sopralluogo, oltre che al sindaco e al vicesindaco Girolamo Costanzo, anche con il responsabile dell’ufficio tecnico comunale architetto Maria Mugnolo al plesso scolastico che attende l’ultimazione dei lavori, al fine di approfondire e capire come e cosa può fare, nel suo ruolo di rappresentante dello Stato, per aiutare un territorio che necessita di molta attenzione.

Dice Francesco Auletta:

“Un Prefetto umile e responsabile che supplisce alle responsabilità e doveri Istituzionali degli Amministratori Provinciali e Regionali.

Da anni nonostante invitati nessun amministratore provinciale e Presidente ha fatto visita e sopralluogo del disastro della viabilità in questo territorio.

Ringrazio il Signor Prefetto ancora una volta per la vicinanza alle problematiche dei piccoli comuni e per aver voluto constatare quanto denunciato dal Sindaco di Garaguso circa la viabilità, le scuole dell’obbligo, nonché le emergenze ambientali come ad esempio la rimozione dell’ impianto di benzina scalo Grassano Garaguso Tricarico.

In fase di inizio dei lavori del Terminal bus già appaltato fermo per motivi burocratici, i lavori non sono ancora iniziati perché dicono alla Provincia che necessita una piccola variante e non si sa, per il deposito dei calcoli, se deve rifarli il progettista e il RUP.

L’Amministrazione della Provincia di Matera è quasi assente e non curante di questo territorio ma molta attenta nel metapontino e particolarmente Montalbano, Scanzano Jonico, Policoro.

I rappresentanti Provinciali di questo territorio sono completamenti assenti.

Siamo in uno abbandono totale da parte della Provincia e Regione, auspico che l’intervento del Prefetto possa essere da stimolo a non far perdere ulteriore tempo”.

Il Prefetto Rinaldo Argentieri ha garantito che farà tutto quello che è nelle sue facoltà di sensibilizzare e risolvere le problematiche sollevate dal Sindaco Scuola strada ed altro, un messaggio di speranza per la comunità del materano.

Queste alcune foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)