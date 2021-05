Matera: i medici Dimona e Romito, del Madonna delle Grazie, apriranno questo importantissimo evento! I dettagli

Grande orgoglio da Matera per questi 2 medici.

Trattasi di Francesco Carmelo Dimona e Francesco Massimo Romito, responsabili della Terapia Intensiva Generale dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera e, rispettivamente Vice-Presidente e Presidente dell’Ordine dei Medici di Matera che apriranno il prossimo 8 Giugno i lavori del webinar DIA.M.AN.TE. (Diagnostica Microbiologica in Antibiotico Terapia).

L’antibioticoresistenza determina difficoltà o, talvolta, impossibilità a trattare efficacemente alcune infezioni batteriche con aumento dei tempi di ospedalizzazione, dei costi legati all’assistenza sanitaria e della mortalità.

I dati epidemiologici europei di antibioticoresistenza mostrano un panorama poco confortante e l’Italia è nel gruppo di paesi con livelli di resistenza più alti nella maggior parte delle specie patogene sotto sorveglianza.

L’approccio multidisciplinare al paziente fragile con infezione grave da MDR e gli interventi multi-settoriali che si basano:

sulle tecniche di diagnostica microbiologica rapida,

sull’uso sempre più personalizzato degli antibiotici,

sulle strategie di infection control

sono fondamentali per l’implementazione di programmi avanzati di antimicrobial stewardship in tutti i reparti ospedalieri e, in particolare, in Terapia Intensiva.

L’obiettivo dell’incontro è di fornire i criteri per una gestione ottimale e consapevole della terapia antibiotica, in particolare nelle infezioni da microrganismi multiresistenti, partendo dal dato epidemiologico nazionale e locale e dall’interpretazione ragionata dell’antibiogramma sia fenotipico che molecolare.

Il discente sarà coinvolto direttamente e in maniera interattiva, attraverso un sistema di televoter, durante tutto il percorso formativo, al fine di acquisire più efficacemente le regole base di una buona lettura del dato microbiologico; tutta la didattica sarà basata su antibiogrammi fenotipici e molecolari di real life includenti tutti i pattern di resistenza di maggior interesse clinico.

Possono partecipare all’evento, con crediti formativi, Medici Chirurghi (Anestesia e rianimazione, Cardiochirurgia, Chirurgia generale, Chirurgia pediatrica, Chirurgia toracica, Malattie infettive, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Microbiologia e Virologia, Neurochirurgia, Medicina interna, Pneumologia, Ematologia), Biologi e Farmacisti (Farmacia ospedaliera).

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)