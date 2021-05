Matera, Irsina, Parco della Murgia, Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Policoro attraversate da una ciclovia! Ecco il progetto

L’Ente Parco della Murgia Materana e il Comune di Montescaglioso (MT), rispettivamente promotore e capofila del progetto “Verso Matera-Magna Grecia-via della Transumanza, via del Sale e via Francigena”, esprimono soddisfazione per l’approvazione del progetto, finanziato dal “Programma di Azione e Coesione (PAC) complementare al PON Infrastrutture e Reti 2014/2020- Assi (B) e (C), promosso dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e rivolto ai comuni e alle amministrazioni territoriali delle cinque regioni del Sud in ritardo di sviluppo.

Con 3,7 Milioni di euro sarà realizzata una ciclovia che, partendo da Irsina (MT), attraverserà i territori di:

Matera,

Parco della Murgia Materana,

Montescaglioso (MT),

Bernalda (MT),

Pisticci (MT),

Scanzano (MT),

Policoro (MT),

Rotondella (MT),

Nova Siri (MT).

Nelle prossime settimane, con l'approvazione definitiva della graduatoria, il Presidente dell'Ente Parco, Michele Lamacchia, e il Sindaco del Comune di Montescaglioso (MT), Vincenzo Zito, convocheranno una conferenza stampa con tutti i Sindaci dei Comuni interessati, per illustrare i dettagli del progetto.

