Matera, gattino intrappolato nel vano motore: ecco l’intervento della Polizia

A Matera una volante di Polizia è intervenuta in via San Biagio per via della segnalazione di un gattino che, entrato nel vano motore di un’autovettura, non riusciva più a uscirne.

L’operatore della Polizia di Stato, dopo aver individuato e rintracciato il proprietario dell’autovettura e aperto il cofano motore, munito di guanti ha provveduto a estrarre il piccolo felino dal veicolo.

Non appena liberato, il gattino – un randagio – è sfuggito dalle mani dell’operatore, saltando e scappando rapidamente per rifugiarsi in un vialetto limitrofo.a

