A Montescaglioso grande serata di sport per la finale del torneo San Rocco. Ecco i vincitori

Grande serata di sport ed aggregazione a Montescaglioso per la finale del torneo San Rocco.

Ad alzare la coppa al cielo è stata la formazione in maglia verde della Bacco, Tabacco e Venere /Mutinati officina d’interni cheha vinto la sfida contro i grigi del Bar del viale, sul sintetico del campetto dei Frati Cappuccini di viale Belvedere a Montescaglioso conquistando il Trofeo San Rocco organizzato dall’ Associazione sportiva Atlas 5.

Una finale avvincente preceduta dalla varie finali delle categorie giovanili per una festa dello sport tutta montese.

Pronti via Bacco, Tabacco e Venere/Mutinati officina d’interni ,si porta subito in vantaggio al 2′ con Selvaggi, al 4′ ancora uno scatenato Selvaggi raddoppia e al 6′ minuto Fiore triplica per un inizio di partita entusiasmante per i ragazzi in maglia verde.

Al 7 ‘ Cifarelli S; accorcia le distanze per il Bar del viale 3-1 ,al 12′ e ancora Selvaggi che ristabilisce le distanze per il ,4-1 e Leccese al 14′ fa pokerissimo.

Sempre al 14′ Serio direttamente da centrocampo beffa Cifarelli A; per il ,5-2 che di fatto chiude la prima frazione.

Bar del Viale di Mister Vito Cifarelli e del presidente Angelo Dipierro ,che entra in campo nella ripresa e una squadra completamente diversa.

Complice anche un calo fisico del team Bacco, Tabacco e Venere, i grigi iniziano a macinare gioco sorretto dalle parete di Giovanni Cifarelli che salva i suoi da parecchie occasioni clamorose dal team di Mister Rizzelli.

Così i gol di Stefano Cifarelli e Vincenzo Corrado , riportano la squadra ad un solo gol di distacco.

Bacco, Tabacco e Venere ha due clamorose occasioni per chiudere la partita ma si registrano clamorosi errori sotto porta.

Dall’altra parte,invece , strepitoso il salvataggio dell’ Argentino Pablo Gambetta sul colpo di testa a botta sicura di Antonello Tafuno.

Arriva dopo tre minuti di recupero il triplice fischio di Raddi che consegna la vittoria a Bacco , tabacco e Venere ,ma gli applausi sono egualmente divisi con il Bar del viale.

A seguire la cerimonia di premiazione con Raffaele Capobianco che premia la squadra Fair play, ovvero gli Omologati, miglior giocatore, Luca Selvaggi (tripletta in finale), premiato dall’assessore allo Sport Pietro Buonsanti, miglior marcatore Andrea Leccese con 22 gol, premiato dal vice sindaco Rocco Oliva, Miglior portiere Pierfrancesco Scaramuzzo premiato da Giuseppe Eletto, seconda classificata Bar del Viale premiata dal vice sindaco Rocco Oliva e infine prima classificata Bacco, Tabacco e Venere/Mutinati officina d’interni premiata dall’assessore allo sport Pietro Buonsanti.

Gli organizzatori hanno dichiarato in coro:

“Chiudiamo un’edizione del Torneo San Rocco sicuramente positiva, anzi entusiasmante.

Il campetto è stato sempre gremito da centinaia di appassionati ed in campo c’è stato Fair play e ovviamente tanto agonismo ma sempre con lealtà.

Anche il livello tecnico è stato elevato.

Il successo ottenuto quest’anno è sicuramente uno stimolo a fare ancora meglio nell’edizione 2024″.

Di seguito il tabellino del match.

Montescaglioso, campo Frati Cappuccini

Viale Belvedere

Bacco, Tabacco e Venere/ Mutinati Officina D’interni- Bar Del Viale 5-4

(p.t.5-2)

Bacco, Tabacco e Venere/Mutinati officina d’interni: Cifarelli A; Potenza N; Gambetta P; Montano C;Palazzo G;Fiore N; Selvaggi L;Leccese A; Suglia A, d’Adamo G; All. Roberto Rizzelli, Dirigenti :Rocco Luigi Menzella e Bernardo Venezia

Bar del Viale: Cifarelli G, Andriulli G;Andrulli V;Corrado V; Mossuti G; Tafuno A;Lomonaco M; Cifarelli D; Petruzzo V; Serio L; All. Vito Cifarelli , presidente Angelo Dipierro

Arbitri: Giambattista Raddi e Franco Eletto

Reti: : 2′ 4′ e 12′ p.t. Selvaggi (BTV) 7′ p.t. Cifarelli S; (BDV), 6′ Fiore (BTV), 14′ p.t. Leccese ( BTV) ,14′ p.t. Serio (BDV), 4′ s.t. Cifarelli S; (BDV), 12′ s.t Corrado; (BDV).a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)