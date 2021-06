Matera, G20: “Le capacità dimostrate in questi giorni diventino ordinarietà per tutta la città”!

Matera nuovamente al centro del mondo con il G20 dei ministri degli Esteri e della Cooperazione allo sviluppo che, nella giornata di ieri, ha fatto tappa nella Città dei Sassi.

Così il Sindaco, Domenico Bennardi:

“Ieri è stata una giornata importante ed emozionante per Matera, che si è fatta trovare preparata nel migliore dei modi ad accogliere le delegazioni provenienti da numerosi Paesi di tutto il mondo.

Un successo almeno sotto tre profili:

per l’accoglienza e l’organizzazione;

per il grande risalto mediatico;

per il risultato finale, che ha prodotto la ‘Dichiarazione di Matera’ con la quale i ministri del G20 hanno invitato la comunità internazionale a mobilitarsi per costruire sistemi alimentari inclusivi e resilienti e garantire a tutti un’adeguata nutrizione, al fine di raggiungere l’obiettivo ‘Zero Fame’ entro il 2030.

Voglio condividere con la città gli apprezzamenti e gli elogi ricevuti dai ministri e dalle diplomazie straniere per tutta l’organizzazione, giudicata impeccabile, e per lo scenario in cui il G20 si è svolto.

Il decoro, l’ordine e la sicurezza, la logistica, l’accoglienza: è stata necessaria una organizzazione imponente, alla quale hanno contribuito con i loro sforzi ed il loro impegno la polizia locale, la protezione civile, tutte le forze dell’ordine, la prefettura, i dirigenti e i dipendenti comunali, l’azienda del servizio di igiene urbana.

Consentitemi di ringraziare anche il personale dello staff, che lavora senza badare a orari, nonché gli assessori e i consiglieri comunali.

Infine, gli studenti e i docenti del liceo musicale Stigliani e la ConturBand, che hanno divertito ed emozionato le delegazioni. A tutti, grazie!

Adesso la sfida sarà quella di pensare che il G20 sia tutti i giorni, di fare in modo che le capacità dimostrate in questi giorni diventino ordinarietà per tutta la città, anche per le periferie e per quelle zone in cui non sono arrivati né i ministri né le televisioni.

So che non è facile, ma è ciò che desideriamo. Proviamoci!”.

